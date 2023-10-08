«Партизан» предложил «Маккаби Тель-Авив» проводить домашние матчи в Белграде

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан чемпионат Израиля Остоя Мияйлович Баскетбол

Сербский «Партизан» официально предложил помощь тель-авивскому «Маккаби», матчи которого были перенесены как в израильской лиге, так и в Евролиге.

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович опубликовал письмо, в котором предложил израильской команде помощь в проведении домашних матчей в Белграде, если это необходимо.

«В трудные минуты хочу сказать, что у «Маккаби» есть искренний друг в Сербии, который готов предложить новый временный дом с радушным  приемом в Белграде. Несмотря на все происходящее, спортсмены должны продолжать свою деятельность и представлять свой клуб и страну как можно лучше. Их роль заключается в том, чтобы быть ярким пятном в темные дни для своего народа.

Если ваш клуб вынужден проводить матчи за пределами своей страны, «Партизан» готов предоставить тренировочный зал, жилье и зал для проведения матчей.

К сожалению, в истории «Партизана» была ситуация, когда мы были вынуждены играть на выезде. Учитывая все вышесказанное, в знак дружбы и благодарности за все великие моменты нашей общей истории, мы готовы принять вас», – говорится в письме.

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2 комментария

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xamer 9
Хороший жест. Клубу нужно место, где можно и жить, и тренироваться, и играть, пока текущая ситуация не разрешится.
+2
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+2
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сервисник
Война не отменяет жизнь! Достойный поступок!
0
0
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