«Партизан» предложил «Маккаби Тель-Авив» проводить домашние матчи в Белграде

Сербский «Партизан» официально предложил помощь тель-авивскому « », матчи которого были перенесены как в израильской лиге, так и в Евролиге.

Президент « » Остоя Мияйлович опубликовал письмо, в котором предложил израильской команде помощь в проведении домашних матчей в Белграде, если это необходимо.

«В трудные минуты хочу сказать, что у «Маккаби» есть искренний друг в Сербии, который готов предложить новый временный дом с радушным приемом в Белграде. Несмотря на все происходящее, спортсмены должны продолжать свою деятельность и представлять свой клуб и страну как можно лучше. Их роль заключается в том, чтобы быть ярким пятном в темные дни для своего народа.

Если ваш клуб вынужден проводить матчи за пределами своей страны, «Партизан» готов предоставить тренировочный зал, жилье и зал для проведения матчей.

К сожалению, в истории «Партизана» была ситуация, когда мы были вынуждены играть на выезде. Учитывая все вышесказанное, в знак дружбы и благодарности за все великие моменты нашей общей истории, мы готовы принять вас», – говорится в письме.

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