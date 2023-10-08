Игроки «Маккаби Тель-Авив» улетят на Кипр

« » объявил, что все иностранные игроки команды будут отправлены на Кипр. Остальная часть состава присоединится к ним через пару дней.

Ранее было объявлено, что в связи с объявлением войны в Израиле запланированный на четверг матч «Маккаби» в Евролиге против «Милана» был перенесен.

В воскресенье команда попыталась провести первую тренировку после ракетной атаки. Кроме того, «Маккаби» рассматривает возможность проведения нескольких выездных матчей подряд в надежде, что конфликт быстро разрешится.

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