ESPN и TNT рассматривают возможность заключения нового соглашения с НБА с меньшим количеством игр в сезоне

ESPN и TNT рассматривают возможность подписания соглашений с о предоставлении медиаправ, которые будут включать меньшие пакеты игр в сезон, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такое соглашение позволит двум основным долгосрочным партнерам лиги продолжить работу с более доступной годовой суммой, а НБА – создать возможность для стримингового вещания. Amazon и Apple уже выразили заинтересованность в приобретении прав для показа матчей онлайн.

«Они выигрывают от того, что появляются новые участники бизнеса», – сказал Джонатан Миллер, бывший сотрудник НБА и глава компании Integrated Media, специализирующейся на инвестициях в цифровые медиа.

НБА надеется утроить сумму последнего соглашения, в результате чего на следующие 10 лет будут заключены сделки на общую сумму около 78 миллиардов долларов.

В последнем сезоне матчи НБА на каналах TNT, ESPN и ABC в среднем смотрели 1,6 млн зрителей. По данным Nielsen, игры плей-офф собрали более пяти миллионов зрителей.

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