Бен Симмонс: «Сейчас все мысли об Олимпиаде. Фанаты отказываются от меня, а когда сборная вылетает, говорят: «Ладно, он нам нужен». А я просто смеюсь»

Разыгрывающий « » настроен на участие в Олимпиаде-2024 в составе сборной Австралии, рассказал баскетболист для Esquire.

«Сейчас все мысли об Олимпиаде.

Давайте пройдем сезон здоровым и сыграем на Олимпиаде. Для меня это будет просто счастьем. Буду претендовать на медаль, но даже просто получить такой опыт и представлять свою страну – лучше этого, наверное, ничего нет.

Я не смотрел полные матчи на ЧМ-2023, но следил за ними. Смотрел статистику, счет и просто то, что происходит в этом мире. Это интересно, потому что я живу этим, понимаю, что такое СМИ. Люди говорят: «Ты не австралиец, если не хочешь играть», и все такое прочее, что с этим связано. А я просто смеюсь. Просто смеюсь.

Всегда хочу, чтобы моя команда добивалась успеха. Поэтому просто интересно наблюдать, как от меня отказываются, а потом, когда сборная вылетает, люди говорят: «Ладно, он нам действительно нужен», – поделился Симмонс.

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