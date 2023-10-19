Бен Симмонс: «Сейчас все мысли об Олимпиаде. Фанаты отказываются от меня, а когда сборная вылетает, говорят: «Ладно, он нам нужен». А я просто смеюсь»

Теги Бруклин сборная Австралии НБА Бен Симмонс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс настроен на участие в Олимпиаде-2024 в составе сборной Австралии, рассказал баскетболист для Esquire.

«Сейчас все мысли об Олимпиаде.

Давайте пройдем сезон здоровым и сыграем на Олимпиаде. Для меня это будет просто счастьем. Буду претендовать на медаль, но даже просто получить такой опыт и представлять свою страну – лучше этого, наверное, ничего нет.

Я не смотрел полные матчи на ЧМ-2023, но следил за ними. Смотрел статистику, счет и просто то, что происходит в этом мире. Это интересно, потому что я живу этим, понимаю, что такое СМИ. Люди говорят: «Ты не австралиец, если не хочешь играть», и все такое прочее, что с этим связано. А я просто смеюсь. Просто смеюсь.

Всегда хочу, чтобы моя команда добивалась успеха. Поэтому просто интересно наблюдать, как от меня отказываются, а потом, когда сборная вылетает, люди говорят: «Ладно, он нам действительно нужен», – поделился Симмонс.

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4 комментария

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udod
то есть, не о предстоящем сезоне за клуб, а все мысли об Олимпиаде, о сборной, типа, в НБА уже всем всё доказал
+2
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+2
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zjwjx8zk6y
«Просто смеюсь и не играю» 😕
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zrkwrpyrsy
ЧСВ надо подняяяяяять!
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Nikolay
Он вообще знает кто в сборной играет кроме игроков НБА?
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