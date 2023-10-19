«Даллас» – чемпион НБА, а Симмонс – самый прогрессирующий. Шакил О’Нил, Вембаньяма и Гидди сделали предсказания на сезон-2023/24
Член Зала славы Шакил О’Нил, первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди поделились своими предсказаниями на предстоящий сезон для NBA 2K.
Вембаньяма выбрал Янниса Адетокумбо лучшим оборонительным игроком-2024, Гидди – Лу Дорта.
О’Нил остановился на Бене Симмонсе как на самом прогрессирующем игроке следующего сезона, Вембаньяма считает, что им будет Кейд Каннингем, Гидди думает, что Джош Грин.
4-кратный чемпион верит, что Вембаньяма станет новичком года, француз выбрал сам себя, а Гидди – вновь партнера по команде – Чета Холмгрена.
«Даллас» станет чемпионом НБА-2024, считает О’Нил.
Никола Йокич в третий раз станет MVP, утверждают Вембаньяма и О’Нил, а Гидди верит в Шэя Гилджес-Александера.
Топ-16 перед сезоном NCAA 2024
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
1 комментарий