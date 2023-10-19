«Даллас» – чемпион НБА, а Симмонс – самый прогрессирующий. Шакил О’Нил, Вембаньяма и Гидди сделали предсказания на сезон-2023/24

Член Зала славы ’Нил, первый номер драфта-2023 и разыгрывающий «Оклахомы» поделились своими предсказаниями на предстоящий сезон для NBA 2K.

Вембаньяма выбрал лучшим оборонительным игроком-2024, Гидди – Лу Дорта.

О’Нил остановился на как на самом прогрессирующем игроке следующего сезона, Вембаньяма считает, что им будет Кейд Каннингем, Гидди думает, что Джош Грин.

4-кратный чемпион верит, что Вембаньяма станет новичком года, француз выбрал сам себя, а Гидди – вновь партнера по команде – Чета Холмгрена.

«Даллас» станет чемпионом НБА-2024, считает О’Нил.

Никола Йокич в третий раз станет MVP, утверждают Вембаньяма и О’Нил, а Гидди верит в Шэя Гилджес-Александера.

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