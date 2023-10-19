Стив Клиффорд: «Мы видим Ламело Болла в тройке лучших разыгрывающих в НБА в будущем»
Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд видит большой потенциал у разыгрывающего Ламело Болла, рассказал специалист в интервью HoopsHype.
«Ламело только что получил разрешение на игру. Он занимается с контактом только две с половиной недели. Сейчас мы немного осторожны с ним. Этим летом он прекрасно справлялся с лечением, реабилитацией, занятиями в тренажерном зале и игрой на площадке.
Мы видим его элитным разыгрывающим в будущем и одним из двух-трех лучших в лиге, и у него явно есть талант для этого. И у него есть трудовая этика для достижения этого», – сказал Клиффорд.
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