Стив Клиффорд: «Ламело очень хочет побеждать. Это важно для его карьеры»

Главный тренер « » Стив Клиффорд заявил, что для команды крайне важно начать побеждать, если она намерена сохранить в своем составе звездного разыгрывающего .

«Ламело очень хочет побеждать.

Когда ты играешь на таком уровне, как Ламело, у тебя есть определенные ожидания. Тебя будут сравнивать с другими разыгрывающими твоего возраста, которые не добились невероятного успеха в плей-офф, но у которых он все же был.

Это важно для его карьеры», – сказал Клиффорд.

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