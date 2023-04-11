Стив Клиффорд: «Ламело очень хочет побеждать. Это важно для его карьеры»

Теги Шарлотт НБА Стив Клиффорд Ламело Болл Баскетбол

Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд заявил, что для команды крайне важно начать побеждать, если она намерена сохранить в своем составе звездного разыгрывающего Ламело Болла.

«Ламело очень хочет побеждать.

Когда ты играешь на таком уровне, как Ламело, у тебя есть определенные ожидания. Тебя будут сравнивать с другими разыгрывающими твоего возраста, которые не добились невероятного успеха в плей-офф, но у которых он все же был.

Это важно для его карьеры», – сказал Клиффорд.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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