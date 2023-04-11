Стив Клиффорд: «Ламело очень хочет побеждать. Это важно для его карьеры»
Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд заявил, что для команды крайне важно начать побеждать, если она намерена сохранить в своем составе звездного разыгрывающего Ламело Болла.
«Ламело очень хочет побеждать.
Когда ты играешь на таком уровне, как Ламело, у тебя есть определенные ожидания. Тебя будут сравнивать с другими разыгрывающими твоего возраста, которые не добились невероятного успеха в плей-офф, но у которых он все же был.
Это важно для его карьеры», – сказал Клиффорд.
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