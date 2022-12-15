Стив Клиффорд: «Мы не играем в защите. Ни один из нас»

Теги Шарлотт Детройт НБА Стив Клиффорд Баскетбол

Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд после поражения от «Детройта» (134:141 ОТ) раскритиковал игру своей команды в обороне.

«Пока единственное, что нас волнует, это сколько очков мы наберем, мы не выиграем много матчей. Так играть нельзя. Мы не играем в защите. Ни один из нас. Без единого просвета.

Мы не возвращаемся в защиту. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Нулевая отметка. Все, чего мы хотим, это попытаться набрать больше очков, чем другая команда. В НБА это не работает. На самом деле, это нигде не работает», – сказал Клиффорд.

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает

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1 комментарий

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MrFrost
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Не, тут дело совсем не в этом, а в том, что ты - днарь и физручелло, каких поискать. Если Шарлотт в итоге получат Витю, то назначение оправдано, а так Жорик с Купцом исполнили очередную хрень, вместо логичного назначения Принглса, который бы хоть помог прокачать Мело и выйти тому на новый уровень.
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