Стив Клиффорд: «Мы не играем в защите. Ни один из нас»

Главный тренер « » Стив Клиффорд после поражения от « » (134:141 ОТ) раскритиковал игру своей команды в обороне.

«Пока единственное, что нас волнует, это сколько очков мы наберем, мы не выиграем много матчей. Так играть нельзя. Мы не играем в защите. Ни один из нас. Без единого просвета.

Мы не возвращаемся в защиту. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Нулевая отметка. Все, чего мы хотим, это попытаться набрать больше очков, чем другая команда. В НБА это не работает. На самом деле, это нигде не работает», – сказал Клиффорд.

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает