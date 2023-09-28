Марк Уильямс будет стартовым центровым «Шарлотт»

Главный тренер « » Стив Клиффорд заявил, что второгодка будет стартовым центровым команды в предстоящем сезоне.

«Я сейчас прогнозирую, Марк будет нашим стартовым центровым. То, что он учился в историческом университете, и то, что у него есть старшая сестра [Элизабет из «Вашингтон Мистикс»], которая сделала очень хорошую карьеру в женской , было для него настоящим плюсом. Он смышленый, быстро все схватывает.

Порой разговаривая с ним, замечаю, что он понимает некоторые аспекты работы профессионального спортсмена, которые не понимают остальные. Он упоминает влияние сестры: «О, моя сестра сделала то и это».

У него отличные габариты, действительно хорошо «чувствует» игру на обеих сторонах площадки. Марк стал сильнее – много работал над своим телом. У него были небольшие проблемы с большим пальцем, и в начале лета ему сделали операцию, так что он только что вернулся к тому состоянию, когда может играть в полную силу», – сказал тренер.

Уильямс, выбранный под 15-м номером на драфте-2022, в своем дебютном сезоне набирал 9 очков, 7,1 подбора и блок-шот при 63,7% реализации с игры.

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