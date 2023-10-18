Джеймс Харден с высокой вероятностью начнет сезон в составе «Филадельфии»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден, скорее всего, начнет сезон в составе нынешней команды.
Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, претендующие на 34-летнего Хардена «Клипперс» не хотят улучшать предложение, дополнив его Терэнсом Мэном или драфт-активами.
Харден запросил обмен в начале межсезонья-2023, обозначив «Клипперс» в качестве оптимального места продолжения карьеры.
За все время тренировочного лагеря «76-х» Харден лишь один раз принял участие в двусторонней игре.
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