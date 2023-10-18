Тони Джекири: «Русские первым в дом запускают медведя»

Центровой ЦСКА Тони Джекири в традиционной рубрике тележурнала «Вид сверху» «Факты о России» попытался разобраться в национальных традициях и татарской кухне.

«В России первой в новый дом или квартиру запускают собаку? Нет, это ложь. Потому что я ни разу не видел такого и даже не слышал до этого момента, так что скажу, что это неправда.

А если не собака, а медведь? Если медведь, то я бы сказал, что это правда! Потому что я видел видео, где русский парень борется с медведем, ест вместе с медведем, поэтому если медведь — то точно да. Это животное, которое любит холодную погоду, играет везде... А собака нет, я не видел на улице ни одной собаки! Поэтому я бы сказал, что собака — это ложь, а медведь — правда.

Эчпочмак — традиционное татарское блюдо? Точно нет! Я год жил в Казани, пробовал местную кухню, но эчпочмак — никогда! Что? Это правда? Не может быть! А на что это похоже? Треугольный пирожок? Да, я видел его, даже пробовал, но не знал, что он так называется и что это традиционная татарская еда. Я знаю, что они едят конину, это же тоже их традиционная еда?» – сказал нигериец.

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