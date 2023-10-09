Си Джей Брайс и Макар Коновалов – в символической пятерки недели в Лиге ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.
В пятерку вошли Си Джей Брайс («Парма»), Макар Коновалов (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Кэмерон Янг («Руна») и Тони Джекири (ЦСКА).
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