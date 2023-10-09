Си Джей Брайс и Макар Коновалов – в символической пятерки недели в Лиге ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Парма МБА Тони Джекири Руна Ненад Димитриевич Макар Коновалов Си Джей Брайс Кэмерон Янг Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку вошли Си Джей Брайс («Парма»), Макар Коновалов (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Кэмерон Янг («Руна») и Тони Джекири (ЦСКА).

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