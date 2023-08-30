Тони Джекири об усилении УНИКСа и «Зенита»: «Мы ЦСКА и не должны никого бояться»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Тони Джекири Баскетбол

Центровой ЦСКА Тони Джекири выразил уверенность в том, что обновленная московская команда в новом сезоне сможет конкурировать с Зенитом» и УНИКСом.

«Конечно, у меня нет сомнений. Эти команды определенно здорово поработали в межсезонье и по именам выглядят грозно. Но все будет решаться на паркете в очень длинном сезоне. Давать какие-то прогнозы сейчас очень рано.

Для начала посмотрим, кто как себя проявит в предсезонных матчах. Мы сфокусированы на себе, на том, как сделать нашу игру максимально сбалансированной, показывать командный баскетбол и полностью следовать плану тренеру. Повторюсь, у нас отличный ростер.

«Зенит» подписал Дублевича и Курича, сохранив Эртеля? Мы ЦСКА и не должны никого бояться. Но согласен – это отличные трансферы. Боян и Кайл украсят Единую лигу ВТБ. Бороться против них будет интересно», – заявил Джекири.

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