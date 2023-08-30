Тони Джекири: «Лига ВТБ входит в Топ-3 в Европе наряду с чемпионатами Испании и Турции»

Новобранец ЦСКА Тони Джекири рассказал о решении перейти в армейскую команду, а также оценил уровень лиги ВТБ.

«Все супер. Отличные партнеры, отличная организация, отличные условия для тренировочного процесса. Но самое главное, что все в клубе, начиная от офиса и администраторов команды и заканчивая игроками и руководством, объединены одной общей целью. Мы ставим задачу выиграть Лигу ВТБ и идем к этой цели через большой объем работы, но не забываем улыбаться. Уверен, что ЦСКА ждет отличный сезон.

Для меня ЦСКА – это команда Евролиги. У нее есть лицензия А, она много раз выигрывала этот турнир, считается грандом европейского баскетбола. Никакие отстранения не изменят этого. Когда я играл в других клубах, то мы всегда по-особенному настраивались на ЦСКА, понимая, что это великая организация. Особо я ощутил это, когда играл в УНИКСе.

К тому же на баскетбольная жизнь не заканчивается. Единая лига ВТБ – сильный турнир, где за чемпионство борются сразу несколько команд. Конкуренция будет высокая. И я перешел сюда, чтобы помочь клубу вернуться на вершину. Для меня это большая честь.

Думаю, что Лига ВТБ входит в Топ-3 в Европе наряду с чемпионатами Испании и Турции. Когда я играл в УНИКСе, Лига ВТБ была вторым чемпионатом после Испании. И то я бы не сказал, что сильно уступала. В России играло очень много звезд первой величины. Сейчас ситуация немного изменилась, но это по-прежнему очень и очень высокий уровень», – заявил Джекири.

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