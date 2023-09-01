ЦСКА отказался от подписания Бояна Дублевича из-за высокой зарплаты. Центровой перешел в «Зенит» («Свободный агент»)

Московский ЦСКА в межсезонье отказался от подписания центрового из-за высокой зарплаты черногорского баскетболиста.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Агент Дублевича Мишко Разнатович предлагал его услуги столичному клубу, но в ЦСКА ответили, что у них нет средств на столь высокую зарплату 31-летнему «большому». В переднюю линию армейцев были подписаны менее дорогостоящие и .

Главный тренер армейцев Эмил Райкович в недавнем интервью заявил, что «мы хотели, но не смогли взять определенных баскетболистов, зато их купили « » и ». Дублевич в итоге стал игроком санкт-петербургского клуба.

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