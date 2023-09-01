ЦСКА отказался от подписания Бояна Дублевича из-за высокой зарплаты. Центровой перешел в «Зенит» («Свободный агент»)

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Боян Дублевич Мишко Разнатович Амат Мбайе Тони Джекири Баскетбол

Московский ЦСКА в межсезонье отказался от подписания центрового Бояна Дублевича из-за высокой зарплаты черногорского баскетболиста. 

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Агент Дублевича Мишко Разнатович предлагал его услуги столичному клубу, но в ЦСКА ответили, что у них нет средств на столь высокую зарплату 31-летнему «большому». В переднюю линию армейцев были подписаны менее дорогостоящие Амат Мбайе и Тони Джекири.

Главный тренер армейцев Эмил Райкович в недавнем интервью заявил, что «мы хотели, но не смогли взять определенных баскетболистов, зато их купили «Зенит» и УНИКС». Дублевич в итоге стал игроком санкт-петербургского клуба.

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4 комментария

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Александр Кожевников
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Стал топ менеджером газпрома.
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Lage
Видимо Бако тоже не смогли взять
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Евгений Благолев
"ЦСКА отказался" - это если бы клуб вообще мог себе его позволить. Они еще могли так "отказаться" от Миротича, Дюранта и всех остальных.
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