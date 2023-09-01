ЦСКА отказался от подписания Бояна Дублевича из-за высокой зарплаты. Центровой перешел в «Зенит» («Свободный агент»)
Московский ЦСКА в межсезонье отказался от подписания центрового Бояна Дублевича из-за высокой зарплаты черногорского баскетболиста.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Агент Дублевича Мишко Разнатович предлагал его услуги столичному клубу, но в ЦСКА ответили, что у них нет средств на столь высокую зарплату 31-летнему «большому». В переднюю линию армейцев были подписаны менее дорогостоящие Амат Мбайе и Тони Джекири.
Главный тренер армейцев Эмил Райкович в недавнем интервью заявил, что «мы хотели, но не смогли взять определенных баскетболистов, зато их купили «Зенит» и УНИКС». Дублевич в итоге стал игроком санкт-петербургского клуба.
4 комментария