Джеймс Харден пропустил сегодняшнюю тренировку «Сиксерс». Игрок отсутствует с воскресенья

Звездный защитник «Филадельфии» не появился на сегодняшней тренировке команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, Харден отсутствует в команде с воскресенья. Защитник ждет обмена в «Клипперс», и неясно, вернется ли он в «Сиксерс».

Ранее обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер написал, что Харден, скорее всего, начнет сезон в составе «Филадельфии». « » не хотят улучшать предложение и добавлять к нему Терэнса Мэна или драфт-активы.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в последние дни «Сиксерс» и «Клипперс» вели переговоры по поводу обмена Хардена, но стороны по-прежнему далеки от соглашения. В течение нескольких месяцев в переговорах не было никаких подвижек.

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