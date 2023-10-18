Джеймс Харден пропустил сегодняшнюю тренировку «Сиксерс». Игрок отсутствует с воскресенья

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не появился на сегодняшней тренировке команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, Харден отсутствует в команде с воскресенья. Защитник ждет обмена в «Клипперс», и неясно, вернется ли он в «Сиксерс».

Ранее обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер написал, что Харден, скорее всего, начнет сезон в составе «Филадельфии». «Клипперс» не хотят улучшать предложение и добавлять к нему Терэнса Мэна или драфт-активы. 

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в последние дни «Сиксерс» и «Клипперс» вели переговоры по поводу обмена Хардена, но стороны по-прежнему далеки от соглашения. В течение нескольких месяцев в переговорах не было никаких подвижек.

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7 комментариев

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Михаил Опякин
Не может найти выход из стрип-клуба, прошу отнестись к этому с пониманием
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Ed Monix
Хардовая сага
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4eLOVE4iK
Ответ Сергей Пузанков
Интересно, Фила уже пожалела, что отдала Симмонса за это тело?
Симмонса им не жалко он по прежнему не актив а балласт, а вот пик жалко.
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