Тайрон Лю: «Мне нравится наша нынешняя команда»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на фоне слухов о возможном приобретении звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена заявил, что доволен нынешним составом.
«Мне нравится наша нынешняя команда. У нас отличный состав», – сказал тренер.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» и «Филадельфия» за неделю до начала регулярного чемпионата продолжают вести переговоры по Хардену. Защитник не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс» и за две недели тренировочного лагеря принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять».
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