Тайрон Лю: «Мне нравится наша нынешняя команда»

Главный тренер «Клипперс» на фоне слухов о возможном приобретении звездного разыгрывающего «Филадельфии» заявил, что доволен нынешним составом.

«Мне нравится наша нынешняя команда. У нас отличный состав», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что « » и « » за неделю до начала регулярного чемпионата продолжают вести переговоры по Хардену. Защитник не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс» и за две недели тренировочного лагеря принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять».

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»