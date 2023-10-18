Тайрон Лю: «Мне нравится наша нынешняя команда»

Теги Тайрон Лю Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на фоне слухов о возможном приобретении звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена заявил, что доволен нынешним составом.

«Мне нравится наша нынешняя команда. У нас отличный состав», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» и «Филадельфия» за неделю до начала регулярного чемпионата продолжают вести переговоры по Хардену. Защитник не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс» и за две недели тренировочного лагеря принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять».

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