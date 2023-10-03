Деррик Роуз – Джа Морэнту: «Я здесь не для того, чтобы нянчиться с тобой»
Опытный разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз в недавнем разговоре с новым партнером по команде Джа Морэнтом четко определил свою задачу в команде.
«Я здесь не для того, чтобы нянчиться с тобой. Я здесь не для того, чтобы ходить за тобой. Я здесь не для того, чтобы поддерживать тебя. Я здесь, чтобы подтолкнуть тебя», – передает слова Роуза ESPN.com.
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