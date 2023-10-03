Деррик Роуз – Джа Морэнту: «Я здесь не для того, чтобы нянчиться с тобой»

Теги Мемфис НБА Деррик Роуз Джа Морэнт Баскетбол

Опытный разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз в недавнем разговоре с новым партнером по команде Джа Морэнтом четко определил свою задачу в команде.

«Я здесь не для того, чтобы нянчиться с тобой. Я здесь не для того, чтобы ходить за тобой. Я здесь не для того, чтобы поддерживать тебя. Я здесь, чтобы подтолкнуть тебя», – передает слова Роуза ESPN.com.

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

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5 комментариев

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quznez
падающего - (мамкиного гангсту) подтолкни.
+6
-1
+5
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k1rr
подтолкнуть не совсем подходящий перевод для этого контекста, если имелось в виду push
+2
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+2
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Биомеханоид
"Волк в цирке не выступает" забыл
+1
0
+1
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Ed Monix
Ждём пользователя с ником "Толчок Роуза"
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Сергей Орлов
Ответ quznez
падающего - (мамкиного гангсту) подтолкни.
😁
0
0
0
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