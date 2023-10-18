Лука Дончич должен вернуться к матчу открытия сезона
«Даллас» рассчитывает на возвращение Луки Дончича к матчу открытия сезона, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Мэверикс» начнут регулярный чемпионат матчем против «Сан-Антонио» в среду, 25 октября.
Словенский защитник получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграет в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.
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