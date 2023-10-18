Лука Дончич должен вернуться к матчу открытия сезона

« » рассчитывает на возвращение к матчу открытия сезона, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» начнут регулярный чемпионат матчем против « » в среду, 25 октября.

Словенский защитник получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграет в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.

Уникальный матч Луки с «Реалом». Как Дончича приняли дома, а команда НБА проиграла – репортаж из Мадрида