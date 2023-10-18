Джамал Кроуфорд о дуэте Ирвинг – Дончич: «Самая мастеровитая пара в задней линии за всю историю»

Теги Даллас Джамал Кроуфорд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Завершивший карьеру Джамал Кроуфорд оценил уровень звездного дуэта «Далласа» Кайри ИрвингЛука Дончич.

«Можно говорить о том, что эти двое – самая мастеровитая пара в задней линии за всю историю», – считает Кроуфорд.

Кайри стал игроком «Мэверикс» по ходу прошлого сезона. После его перехода команда выпала из Топ-8 и не попала в плей-офф.

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4 комментария

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ПП ПП
По именам Да. А вот как они могут играть в команде я хоть убей не понимаю.
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mqh9pzrxgf
Ответ ПП ПП
По именам Да. А вот как они могут играть в команде я хоть убей не понимаю.
По очереди делить мяч)
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Райли Карри
Ответ ПП ПП
По именам Да. А вот как они могут играть в команде я хоть убей не понимаю.
Как всегда
Ирвинг штрафуется дисквалификацией, Дончич играет.
Дончича удаляют за разговоры с судьями, мяч у Ирвинга.
В конце сезона будет статистика аналогичной той, что была в Бруклине - вместе 11 игр.
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mephist13
Ответ ПП ПП
По именам Да. А вот как они могут играть в команде я хоть убей не понимаю.
уже проходили с Харденом, там ещё и Дюрант рядом был - ту команду в плейофф остановили только травмы, причём даже без Хардена Ирвинг с Дюрантом втаптывали в паркет будущих чемпионов из Милуоки на протяжении 2.5 игр, и ситуация поменялоась только после того, как грек подставил ногу под приземлявшегося Кайри и тот сломался

Кайри 3-левел-скорер, он может играть без мяча так же эффективно, как и с ним, завершая быстрые отрывы или открываясь под свободные трёшки на дуге

вопрос не в том, как это будет работать, а только в мотивации Кайри и травмах (тут никто не застрахован)
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