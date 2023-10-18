Джамал Кроуфорд о дуэте Ирвинг – Дончич: «Самая мастеровитая пара в задней линии за всю историю»
Завершивший карьеру Джамал Кроуфорд оценил уровень звездного дуэта «Далласа» Кайри Ирвинг – Лука Дончич.
«Можно говорить о том, что эти двое – самая мастеровитая пара в задней линии за всю историю», – считает Кроуфорд.
Кайри стал игроком «Мэверикс» по ходу прошлого сезона. После его перехода команда выпала из Топ-8 и не попала в плей-офф.
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Ирвинг штрафуется дисквалификацией, Дончич играет.
Дончича удаляют за разговоры с судьями, мяч у Ирвинга.
В конце сезона будет статистика аналогичной той, что была в Бруклине - вместе 11 игр.
Кайри 3-левел-скорер, он может играть без мяча так же эффективно, как и с ним, завершая быстрые отрывы или открываясь под свободные трёшки на дуге
вопрос не в том, как это будет работать, а только в мотивации Кайри и травмах (тут никто не застрахован)