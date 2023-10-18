Завершивший карьеру оценил уровень звездного дуэта « » – .

«Можно говорить о том, что эти двое – самая мастеровитая пара в задней линии за всю историю», – считает Кроуфорд.

Кайри стал игроком «Мэверикс» по ходу прошлого сезона. После его перехода команда выпала из Топ-8 и не попала в плей-офф.

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