Центровой «Индианы» заявил о том, что нацелен на попадание в состав участников предстоящего звезд НБА, который пройдет в Индианаполисе.

«Матч звезд – это так интересно. В новом сезоне он пройдет в Индиане. Кстати, увидимся на игре, я буду участвовать. Говорю об этом впервые.

Так здорово, что вся лига будет у нас в городе, проявит любовь и уважение к Инди. Город определенно заслужил это. Мы должны были провести Матч звезд еще в 2020 году, но тогда случился ковид», – заявил Тернер.

В минувшем сезоне НБА Тернер набирал 18,0 очка и 7,5 подбора в среднем за игру.

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