Александр Секулич: «Несколько плохих решений в атаке и слишком мягкая игра в защите стоили нам поражения»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал причины поражения от « » (87:88) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Енисей» с победой. Несмотря на то, что начало матча прошло не лучшим для нас образом, смогли вернуться в игру и выйти вперед на 6 очков. Но несколько плохих решений в атаке и слишком мягкая игра в защите стоили нам поражения.

У нас был план начать сезон на той же волне, на которой закончили предыдущий, но пока не получается. Нам нужно более здраво оценивать свои силы и понять, что ни одна победа не придет сама по себе.

Также у нас есть проблемы с травмированными игроками. Когда эти проблемы решатся, начнем показывать более качественный баскетбол», – сказал тренер.

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