Александр Секулич о матче против «Енисея»: «Это большой вызов»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от завтрашнего гостевого матча против « ».

- В чем сильные стороны соперника, на кого нужно будет обратить внимание в первую очередь?

– Начну с того, что «Енисей» в командной игре прибавляет от матча к матчу. У них хорошая задняя линия, особенно выделяется Ксавьер Рэйтан-Мэйерс. Он не только лидер команды на данный момент по набранным очкам, но и лучший снайпер лиги. А еще у них в обойме опытные Джеремайя Мартин и Микаэл Хопкинс. Команда сильна индивидуальными исполнителями, это помогло им одержать победу в матче с «Автодором».

- Этот выезд очень непростой в плане переездов. Разница во времени влияет на подготовку?

– Мы живем и работаем с командой по расписанию, адаптированному к московскому времени. Поэтому ощущения разницы во времени на таком коротком отрезке нет.

- Эмоционально на игроках отражается поражение в Екатеринбурге?

– Надо научиться извлекать уроки, поражение должно быть ступенькой к будущим победам. Мы не просто уступили «Уралмашу», мы все разочарованы тем, какой баскетбол показала наша команда. Предстоящий матч – это большой вызов, и мы приложим все усилия, чтобы одержать победу.

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