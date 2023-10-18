Йовица Арсич: «Настроение в «Енисее» сейчас лучше, чем две недели назад»

Главный тренер « » Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

« » – финалист прошлого сезона. В этом же сезоне у них состав сильнее прошлогоднего, они в числе фаворитов на чемпионство в этом году. Очевидно, что нам будет сложно в этом матче. С другой стороны, у нас было достаточно времени восстановиться и подготовиться к этой игре. Тем более, что к такому сопернику нужно готовиться лучше, чем мы сделали это перед игрой с «Автодором». Постараемся показать хороший качественный баскетбол. Увидим, хватит ли этого для победы над «Локо».

Очевидно, что легче работать, когда ты побеждаешь, видишь результаты своей игры. Настроение в команде сейчас лучше, чем две недели назад, когда мы начинали сезон. Но нужно быть реалистами: вы не сможете стать лучшей командой за это время. Нам нужно еще время для того, чтобы окончательно понять свои сильные стороны. У нас достаточно молодая команда, многие игроки не играли на уровне Лиги ВТБ, важно понимать разницу в скорости принятия решений на паркете. Но мы сделаем это вместе, шаг за шагом», – считает Арсич.

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