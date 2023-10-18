Грэйсон Аллен: «Финиксу» не нужен разыгрывающий»

Атакующий защитник «Финикса» заявил, что команде не нужен традиционный разыгрывающий.

«Не думаю, что нам нужен разыгрывающий. Наши трое лидеров – скореры, но они также и плеймейкеры, они просто хорошо играют в баскетбол. Вы можете разместить их в самых разных местах на площадке, и они будут эффективными плеймейкерами.

К тому же, Нурк, по сути, является нашим разыгрывающим. Он часто получает мяч на вершине трехочковой дуги. Мы бегаем и открываемся, а он руководит движением и ведет мяч.

Но если говорить о том, кто начинает атаку, то это делает тот, кто сделает это быстрее всех. Если его прихватили, проще отдать мяч кому-то другому, чтобы тот начал атаку. Так что не думаю, что нам нужен кто-то, кто просто ведет мяч и руководит всем с традиционной точки зрения», – сказал Аллен.

От молодого костяка до 4 максимальных контрактов – как будут работать новые «Финикс Санс»?