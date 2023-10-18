Грэйсон Аллен: «Финиксу» не нужен разыгрывающий»

Теги Финикс НБА Грэйсон Аллен Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Грэйсон Аллен заявил, что команде не нужен традиционный разыгрывающий.

«Не думаю, что нам нужен разыгрывающий. Наши трое лидеров – скореры, но они также и плеймейкеры, они просто хорошо играют в баскетбол. Вы можете разместить их в самых разных местах на площадке, и они будут эффективными плеймейкерами.

К тому же, Нурк, по сути, является нашим разыгрывающим. Он часто получает мяч на вершине трехочковой дуги. Мы бегаем и открываемся, а он руководит движением и ведет мяч.

Но если говорить о том, кто начинает атаку, то это делает тот, кто сделает это быстрее всех. Если его прихватили, проще отдать мяч кому-то другому, чтобы тот начал атаку. Так что не думаю, что нам нужен кто-то, кто просто ведет мяч и руководит всем с традиционной точки зрения», – сказал Аллен.

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3 комментария

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Денис Храпунов
На самом деле тут такой проблемы реально не предвидится. На площадке будут Дюрант, Букер, Бил, Ален, Гордон. Юбенкс и Нурк тоже могут отдать передачу. Никто из них не застопорит нападение, а индивидуальный уровень основной тройки всегда освободит кого либо на дуге.
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Teahupoʻo
Ответ Денис Храпунов
На самом деле тут такой проблемы реально не предвидится. На площадке будут Дюрант, Букер, Бил, Ален, Гордон. Юбенкс и Нурк тоже могут отдать передачу. Никто из них не застопорит нападение, а индивидуальный уровень основной тройки всегда освободит кого либо на дуге.
Для справедливости каждый из них (Букер, Дюрэнт, Бил) будет стопорить нападение каждый раз получая мяч. У каждого из них пул апы - это главный тип владения. Другое дело, что за счет скилла и статуса они, как ты правильно сказал, будут создавать гравитацию, стягивая сдваивания и подстраховку и создавая пространство другим
Именно поэтому разыгрывающим может быть даже Нурк с такой игрой. Розыгрыш будет требоваться не мегасложный, мягко говоря
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Денис Храпунов
Ответ Teahupoʻo
Для справедливости каждый из них (Букер, Дюрэнт, Бил) будет стопорить нападение каждый раз получая мяч. У каждого из них пул апы - это главный тип владения. Другое дело, что за счет скилла и статуса они, как ты правильно сказал, будут создавать гравитацию, стягивая сдваивания и подстраховку и создавая пространство другим Именно поэтому разыгрывающим может быть даже Нурк с такой игрой. Розыгрыш будет требоваться не мегасложный, мягко говоря
Тут не обязательно, хотя наиболее вероятно. Будет зависеть и от того, как вогель видит нападение команды.
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