Защитник « » стал автором красивого момента во время предсезонного матча с « » (117:106).

Бил при помощи серии финтов ушел от Райана Рупера и отдал результативную передачу на .

Бил набрал 11 очков, 2 передачи и 2 перехвата.

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