Брэдли Бил поиздевался над Райаном Рупером и отдал результативную передачу
Защитник «Финикса» Брэдли Бил стал автором красивого момента во время предсезонного матча с «Портлендом» (117:106).
Бил при помощи серии финтов ушел от Райана Рупера и отдал результативную передачу на Чимези Мету.
Бил набрал 11 очков, 2 передачи и 2 перехвата.
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