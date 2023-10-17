Брэдли Бил поиздевался над Райаном Рупером и отдал результативную передачу

Теги предсезонные матчи Финикс Портленд НБА видео Брэдли Бил Чимези Мету Райан Рупер Баскетбол

Защитник «Финикса» Брэдли Бил стал автором красивого момента во время предсезонного матча с «Портлендом» (117:106).

Бил при помощи серии финтов ушел от Райана Рупера и отдал результативную передачу на Чимези Мету.

Бил набрал 11 очков, 2 передачи и 2 перехвата.

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2 комментария

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bear7904
Издательство такие видео вставлять. На камеру телефона телевизор снимали будто в нулевые.
+3
-1
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Tim Timson
издевательство 80 левела)
+1
0
+1
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