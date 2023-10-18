Кевин Дюрэнт: «На 100 процентов готов сыграть за сборную США»

Звездный форвард « » заявил, что готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в .

«Я на 100 процентов готов.

Все зависит от того, вызовут меня или нет. Руководство будет собирать команду и принимать решения, но да, я полон решимости сыграть следующим летом. Если меня возьмут в команду.

Сомневаюсь, что они мне откажут, я слишком долго был в системе. Чувствую себя дедушкой», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020), а также лучшим бомбардиром в истории Олимпийских игр.

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