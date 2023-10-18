Кевин Дюрэнт: «На 100 процентов готов сыграть за сборную США»

Теги Финикс сборная США НБА Кевин Дюрэнт Париж-2024 Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт заявил, что готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я на 100 процентов готов.

Все зависит от того, вызовут меня или нет. Руководство будет собирать команду и принимать решения, но да, я полон решимости сыграть следующим летом. Если меня возьмут в команду.

Сомневаюсь, что они мне откажут, я слишком долго был в системе. Чувствую себя дедушкой», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020), а также лучшим бомбардиром в истории Олимпийских игр.

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MrFrost
Я вот вообще не вижу смысла в таких поездках. Понимаю ещё, когда два или три ветерана в команде, но тут то аж весь пенсионный фонд засобирался за халявными медальками. Думается, что сборная, если вызовет лучший молодняк и разбавит их парой ветеранов, то они и так должны золото брать.
так это ОИ, там не только баскетболисты будут, там вся сборная будет от страны. это намного престижнее, чем Чм по баскету.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
Ответ MrFrost
Я вот вообще не вижу смысла в таких поездках. Понимаю ещё, когда два или три ветерана в команде, но тут то аж весь пенсионный фонд засобирался за халявными медальками. Думается, что сборная, если вызовет лучший молодняк и разбавит их парой ветеранов, то они и так должны золото брать.
Смысла для кого? Для самих игроков? Для федерации? Для НБА? Для организаторов Олимпиады? Для болельщиков? Для спонсоров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий