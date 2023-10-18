Форвард « » ожидает, что обновленная команда будет очень грозно выглядеть в атаке.

«Санз» удалось объединить Дюрэнта с и .

«Невозможно справиться со всеми нами одновременно. Особенно когда ребята вроде Букера умеют справляться с двойной опекой.

Мы должны делать правильные вещи на площадки, не терять мяч. Тогда мы будет достойно смотреться в атаке», – заявил Кевин.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья