Кевин Дюрэнт об игре с Букером и Билом: «Невозможно справиться со всеми нами одновременно»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ожидает, что обновленная команда будет очень грозно выглядеть в атаке.
«Санз» удалось объединить Дюрэнта с Девином Букером и Брэдли Билом.
«Невозможно справиться со всеми нами одновременно. Особенно когда ребята вроде Букера умеют справляться с двойной опекой.
Мы должны делать правильные вещи на площадки, не терять мяч. Тогда мы будет достойно смотреться в атаке», – заявил Кевин.
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