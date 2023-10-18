Кевин Дюрэнт об игре с Букером и Билом: «Невозможно справиться со всеми нами одновременно»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ожидает, что обновленная команда будет очень грозно выглядеть в атаке.

«Санз» удалось объединить Дюрэнта с Девином Букером и Брэдли Билом.

«Невозможно справиться со всеми нами одновременно. Особенно когда ребята вроде Букера умеют справляться с двойной опекой.

Мы должны делать правильные вещи на площадки, не терять мяч. Тогда мы будет достойно смотреться в атаке», – заявил Кевин.

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5 комментариев

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Eskender
Даже со мной будет невероятно трудно справиться, если я буду делать правильные вещи и не буду терять мяч... что уж там про Дюранта с Букером и говорить...
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фанат баскетбола
Он троллит Букера по поводу двойной опеки?))
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denrbw94
Возможно впервые с 2020 года не будет постоянного дабл и трипл тима на КД, что позволит оставатьсч свежее в плей офф и сохранить элитную эффективность в нападении.
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mqh9pzrxgf
Ответ Mr.BadGuy
Если точнее бросать, плотнее защищаться и забирать побольше подборов, то победа почти в кармане.
Так про любую команду можно сказать)
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Mr.BadGuy
Ответ Eskender
Даже со мной будет невероятно трудно справиться, если я буду делать правильные вещи и не буду терять мяч... что уж там про Дюранта с Букером и говорить...
Если точнее бросать, плотнее защищаться и забирать побольше подборов, то победа почти в кармане.
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