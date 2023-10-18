Управленец НБА: «Воджнаровски и Чарания порой мешают игрокам получить более крупный контракт»
Анонимный управленец НБА рассказал о том, что информация от двух главных инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски и Шэмса Чарании порой сказывается на величине контрактов игроков.
«Водж или Шамс могут сказать: «Эй, вам не стоит переплачивать игроку X, он не получит предложения от своей нынешней команды».
Бывают случаи, когда у них есть информация, которая позволяет мне избежать ошибки с точки зрения суммы контракта или включения отдельного актива в сделку», – рассказал менеджер.
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Шэмс и Водж ведут себя как перекупы для одних и автоподбор для других. Бизнес, ничего личного. Они тоже хотят заработать.