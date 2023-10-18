Анонимный управленец НБА рассказал о том, что информация от двух главных инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски и порой сказывается на величине контрактов игроков.

«Водж или Шамс могут сказать: «Эй, вам не стоит переплачивать игроку X, он не получит предложения от своей нынешней команды».

Бывают случаи, когда у них есть информация, которая позволяет мне избежать ошибки с точки зрения суммы контракта или включения отдельного актива в сделку», – рассказал менеджер.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее