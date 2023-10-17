Ти Джей Паркер о возможном увольнении из «Виллербана»: «Сосредотачиваюсь на следующем матче»

Главный тренер « » отреагировал на слухи о возможной отставке на фоне неудачного выступления на старте нового сезона.

«Не хочу говорить о своей личной ситуации. Сосредотачиваюсь на следующем матче. А там уже видно будет.

Мы команда, мы вместе. Конечно, я беру на себя часть ответственности за то, что с нами происходит, ведь я тренер. Мы должны помогать игрокам становиться лучше, помогать им раскрывать свой потенциал. Трудно смириться с этими поражениями. Но парни по-прежнему хороши, они работают и здорово тренируются. И в каждом матче стараются перенести это на площадку», – заявил Паркер.

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