Конфиденциальные данные «Виллербана» были украдены в результате кибератаки

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Французский «Виллербан» подвергся кибератаке со стороны банды вымогателей NoEscape, сообщает Cybernews.

Было украдено 32 гигабайта данных, включая личные данные игроков, паспорта, удостоверения личности, финансовые документы, контракты, соглашения о неразглашении (NDA) и другие конфиденциальные материалы.

Точный метод того, как произошла утечка данных, в настоящее время неясен. «Виллербан» пока не дает публичных комментариев.

NoEscape атаковал 54 различные организации. Требования вымогателей варьируются от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов.

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