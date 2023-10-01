Новички «Далласа» Омакс Проспер и Дерек Лайвли начнут предсезонку в старте с Дончичем, Ирвингом и Уильямсом

Новички « » Оливье-Макс Проспер и Дерек Лайвли начнут тренировочный лагерь в стартовой пятерке, рассказал главный тренер команды обозревателю «Мавс» Лэндону Томасу.

С ними на паркете начнут лидеры и , а также новобранец .

«Не терпится увидеть, как они справятся с этой задачей. В конце концов, они усердно работают, и если вы спросите других игроков состава, они не против», – сказал Кидд.

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