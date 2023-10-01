Новички «Далласа» Омакс Проспер и Дерек Лайвли начнут предсезонку в старте с Дончичем, Ирвингом и Уильямсом
Новички «Далласа» Оливье-Макс Проспер и Дерек Лайвли начнут тренировочный лагерь в стартовой пятерке, рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд обозревателю «Мавс» Лэндону Томасу.
С ними на паркете начнут лидеры Лука Дончич и Кайри Ирвинг, а также новобранец Грант Уильямс.
«Не терпится увидеть, как они справятся с этой задачей. В конце концов, они усердно работают, и если вы спросите других игроков состава, они не против», – сказал Кидд.
Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно
Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Комментарии