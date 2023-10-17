Разыгрывающий « » провел удачный отрезок в четвертой четверти предсезонного матча с «Филадельфией» (119:127).

Симмонс сперва отдал результативную передачу из-за спины на , а затем совершил перехват и исполнил данк в быстром отрыве.

На счету австралийца 8 очков (4 из 8 с игры), 6 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 29 минут.

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