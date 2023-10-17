Бен Симмонс отдал передачу из-за спины, а затем совершил перехват и исполнил данк

Теги предсезонные матчи Бруклин Филадельфия НБА видео Спенсер Динуидди Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс провел удачный отрезок в четвертой четверти предсезонного матча с «Филадельфией» (119:127).

Симмонс сперва отдал результативную передачу из-за спины на Спенсера Динуидди, а затем совершил перехват и исполнил данк в быстром отрыве.

На счету австралийца 8 очков (4 из 8 с игры), 6 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 29 минут.

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3 комментария

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Tim Timson
жив курилка)
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терминатор киборгов
к психоаналитику небось ходил с вопросом "Как перестать дрожать и начать бросать в кольцо"
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ПП ПП
Если учесть 8 потерь то выступил отвратно.
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