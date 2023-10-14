Владимир Гомельский: «Главное для Зайона и Симмонса – полностью восстановить травмированные связки и суставы»

Теги Бруклин Новый Орлеан НБА Владимир Гомельский Бен Симмонс Зайон Уильямсон Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы звезд НБА Зайона Уильямсона («Новый Орлеан») и Бена СиммонсаБруклин») по возвращению на высокий уровень игры.

«Два игрока, которые постоянно получают травмы. Для обоих главное – полностью восстановить свои травмированные связки и суставы.

Спортивная медицина, конечно, развивается быстрыми темпами. Но гарантировать Симмонсу и Уилльямсону полное восстановление я бы не рискнул», – заявил Гомельский.

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