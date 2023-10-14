Известный комментатор и эксперт оценил перспективы звезд НБА Зайона Уильямсона (« ») и (« ») по возвращению на высокий уровень игры.

«Два игрока, которые постоянно получают травмы. Для обоих главное – полностью восстановить свои травмированные связки и суставы.

Спортивная медицина, конечно, развивается быстрыми темпами. Но гарантировать Симмонсу и Уилльямсону полное восстановление я бы не рискнул», – заявил Гомельский.