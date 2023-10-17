Патрик Беверли был удален за трешток в адрес Бена Симмонса со скамейки

Теги предсезонные матчи Бруклин Филадельфия НБА видео Патрик Беверли Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли заработал удаление в четвертой четверти предсезонного матча с «Бруклином» (127:119).

Беверли был удален за трешток в адрес игрока «Нетс» Бена Симмонса, в этот момент он находился в числе запасных игроков.

Беверли за 19 минут набрал 6 очков, 4 подбора и 3 передачи.

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2 комментария

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Chistian Jadson
Игроков нужно штрафовать зато что они удаляются за треп, взял и подвел команду
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Ed Monix
Если Патрик пролезет в будущем в телеведущие, то ему будут платить за трешток, а не штрафовать за него.
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