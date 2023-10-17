Патрик Беверли был удален за трешток в адрес Бена Симмонса со скамейки
Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли заработал удаление в четвертой четверти предсезонного матча с «Бруклином» (127:119).
Беверли был удален за трешток в адрес игрока «Нетс» Бена Симмонса, в этот момент он находился в числе запасных игроков.
Беверли за 19 минут набрал 6 очков, 4 подбора и 3 передачи.
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