Болельщик «Нетс» набил на груди татуировку Бена Симмонса. Баскетболист подарил ему футболку

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео болельщики Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пообщался с болельщиком после предсезонного матча с «Филадельфией» (119:127).

Выяснилось, что у мужчины на груди набита татуировка с австралийским баскетболистом. На лице Симмонса отобразилось изумление, когда он увидел рисунок.

Бен подарил поклоннику футболку и отправился в раздевалку.

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2 комментария

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Роман Бояринов
Бедный Бен уже не верит, что у него могут быть фанаты)
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Eskender
Теперь ему еще надо на заднице Симмонса набить, чтобы трусы для комплекта получить?
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