Болельщик «Нетс» набил на груди татуировку Бена Симмонса. Баскетболист подарил ему футболку
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пообщался с болельщиком после предсезонного матча с «Филадельфией» (119:127).
Выяснилось, что у мужчины на груди набита татуировка с австралийским баскетболистом. На лице Симмонса отобразилось изумление, когда он увидел рисунок.
Бен подарил поклоннику футболку и отправился в раздевалку.
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