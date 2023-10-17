Разыгрывающий « » пообщался с болельщиком после предсезонного матча с «Филадельфией» (119:127).

Выяснилось, что у мужчины на груди набита татуировка с австралийским баскетболистом. На лице Симмонса отобразилось изумление, когда он увидел рисунок.

Бен подарил поклоннику футболку и отправился в раздевалку.

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