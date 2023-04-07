Уилл Клайберн устроил потасовку в концовке матча с «Фенербахче»

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Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн устроил потасовку в концовке матча Евролиги с «Фенербахче» (86:103).

На последних секундах Клайберн подбежал к скамейке «Фенера» с намерением выяснить отношения с кем-то из представителей соперника, но его остановили.

В результате поражения действующий победитель Евролиги потерял шансы на выход в плей-офф.

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