Уилл Клайберн устроил потасовку в концовке матча с «Фенербахче»

Форвард « » устроил потасовку в концовке матча Евролиги с «Фенербахче» (86:103).

На последних секундах Клайберн подбежал к скамейке « » с намерением выяснить отношения с кем-то из представителей соперника, но его остановили.

В результате поражения действующий победитель потерял шансы на выход в плей-офф.

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