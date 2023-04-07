Уилл Клайберн устроил потасовку в концовке матча с «Фенербахче»
Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн устроил потасовку в концовке матча Евролиги с «Фенербахче» (86:103).
На последних секундах Клайберн подбежал к скамейке «Фенера» с намерением выяснить отношения с кем-то из представителей соперника, но его остановили.
В результате поражения действующий победитель Евролиги потерял шансы на выход в плей-офф.
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет
Комментарии