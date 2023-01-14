«Панатинаикос» обжалует решение судей в концовке матча с «Фенербахче»
«Панатинаикос» подаст апелляцию на решения судей в концовке матча Евролиги против «Фенербахче» (88:94, ОТ), который состоялся во вторник.
«Зеленые» считают, что арбитры Хуан Карлос Гарсия и Урош Николич ошибочно не зафиксировали фол центрового турецкой команды Девина Букера на Матеуше Понитке при счете 78:78 за 5 секунд до конца 4-й четверти.
На видеозаписи эпизода видно, как Букер зацепил руку Понитки, пытаясь перехватить мяч после передачи польскому форварду. Судьи определили аут, после чего «Панатинаикос» не смог завершить атаку точным броском. Встреча перешла в овертайм, где «Фенербахче» оказался сильнее.
Греческий клуб направит письмо Ричарду Стоуксу, старшему директору Евролиги по судейству, с жалобой на решения арбитров в этом матче. Портал SDNA пишет, что Евролига применит санкции к Гарсии.
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