Трехочковый Дэрила Мэйкона на последней секунде принес «Панатинаикосу» победу над «Фенербахче»

Разыгрывающий принес своей команде победу в матче с , забросив трехочковый на последней секунде встречи.

При счете 59:59 американец дождался, когда истечет время, и за 0,5 секунды до конца отправил мяч в кольцо из-за дуги. «Пао» выиграл свой последний матч в сезоне Евролиги-2021/22 со счетом 62:59.

Греческая команда избежала последнего места в лиге, завершив регулярный чемпионат на 13-й строчке с результатом 9:19.

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