Борис Соколовский: «Новый сезон Лиги ВТБ – самый непредсказуемый в истории»

Теги ЦСКА Борис Соколовский Единая лига ВТБ Парма МБА Уралмаш Руна Баскетбол

Заслуженный тренер России Борис Соколовский отметил высокий уровень конкуренции в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Этот сезон самый непредсказуемый в истории Единой лиги? Полностью согласен. В прошлом году единственной темной лошадкой была МБА, которая заскочила в Топ-6 и не затерялась там. Хотя на втором этапе у них и была всего одна победа, они навязывали борьбу лидерам. Не хватало удачи, где-то опыта у игроков. В этом году посмотрите, как ярко играют дебютанты: «Руна» и «Уралмаш». За короткий период они смогли собрать не только сильные составы, но и сделать из них настоящие команды. Клуб из Екатеринбурга обыграл уже двух представителей Топ-4. Причем заслуженно. У «Руны» три победы в четырех матчах, а с «НН» они держались до конца без двух важных игроков ротации. «Астана» у себя дома достойно сражалась с «Зенитом». Или посмотрите, какой бой дала «Парма» ЦСКА. Пермяки постоянно вели в концовке гостевой встречи, но ЦСКА одержал победу благодаря мастерству Мело Тримбла. Хотя в последней атаке удача отвернулась от гостей, когда великолепно сыгравший в Москве Пи Джей Джонсон не смог забить в проходе «родной» левой рукой.

В целом, если взять начало чемпионата, все игры проходят в упорнейшей борьбе. Все команды провели качественную селекцию, продуктивно поработали в межсезонье, что наглядно показывает высокое качество командных взаимодействий. Это напоминает мне испанскую ACB, где гранды вполне могут проиграть командам из середины таблицы или даже аутсайдерам. В Лиге ВТБ аутсайдеров просто нет. Еще по уровню непредсказуемости я провел параллель с КХЛ, где после введения потолка зарплат хватает сенсационных результатов. Уверен, что такая тенденция поможет всем командам лиги заполнять домашние арены», – заявил Соколовский.

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