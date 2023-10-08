Йовица Арсич: «Рады, что смогли добиться победы в концовке, пусть и при неидеальной игре»

Главный тренер « » Йовица Арсич после победы над « » (73:64) отметил, что красноярская команда находится не в оптимальных кондициях.

«В первую очередь это был сложный матч, причем не только с точки зрения уровня команды соперника, которая хороша, но с точки зрения того, что на данный момент мы еще находимся в не самых оптимальных кондициях. На мой взгляд, мы не готовы показывать хорошую командную стабильную игру на протяжении всех 40 минут.

Вы могли видеть сегодня, как в первой четверти мы начали с хорошим контролем в защите, хорошо атаковали и контролировать результат. К сожалению, со второй четверти наша игра в обороне ослабла. Можно даже сказать, что она стала слишком мягкой, что позволило соперникам забивать больше и в особенности много легких очков.

Однако самое главное для нас сейчас – это победа. Очень рады, что смогли добиться ее в концовке. Пусть и при неидеальной игре. Сейчас будем развивать свою игру, чтобы в дальнейшем добиваться больше побед, играть с большим качеством и радовать наших болельщиков», – сказал Арсич.

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