Йовица Арсич: «Доволен сегодняшней игрой. Конечно, не самим счетом»

Теги Автодор Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич признался, что доволен игрой своей команды против «Автодора» (89:88), но не счетом.

«Доволен сегодняшней игрой. Конечно, не самим счетом. У нас относительно новая команда, надеюсь, что в будущем будем показывать себя еще лучше.

С каждым новым матчем совершенствуемся и становимся все сильнее. Очень этому рад. Безусловно, будем работать над игрой, чтобы и дальше побеждать крепких противников.

Сегодняшняя игра была непростой, наш отрыв в первой части матча заставил соперников понервничать. Но между первой и второй половинами игры можно было увидеть хорошую разницу. Финал получился качественным. Уже ждем следующий матч», – сказал Арсич.

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