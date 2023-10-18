«Оклахома» разгромила «Милуоки» в предсезонке, Гидди и Холмгрен набрали 37 очков на двоих
«Оклахома» одержала крупную победу над «Милуоки» (124:101) в предсезонном матче.
Игроки «Тандер» Джош Гидди и Чет Холмгрен набрали 37 очков на двоих.
В активе Гидди 19 очков, 7 подборов и 5 передач, Холмгрен набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи.
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