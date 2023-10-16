Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко в победном матче предсезонки с «Оклахомой»
Форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон стал самым результативным игроком предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115).
Вашингтон набрал 31 очко. За 24 минуты он реализовал 13 из 18 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.
На счету форварда также 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Комментарии