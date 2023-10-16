Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко в победном матче предсезонки с «Оклахомой»

Форвард « » стал самым результативным игроком предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115).

Вашингтон набрал 31 очко. За 24 минуты он реализовал 13 из 18 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

На счету форварда также 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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