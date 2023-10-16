Второй номер драфта-2023 из « » исполнил эффектный лэй-ап в стиле легендарного .

Во второй четверти предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115) Миллер во время прохода завис в воздухе и сделал движение правой рукой, укрывая мяч от соперника.

В активе форварда 8 очков, 7 подборов и 1 передача.

Джордан в финальной серии 1991 года против «Лейкерс» исполнил знаменитый лэй-ап, когда ему удалось переложить мяч с правой в левую руку, прежде чем он отправил его в корзину.

«Хорнетс» выбрали Миллера в период, когда Джордан еще владел клубом.

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