Брэндон Миллер исполнил лэй-ап в стиле Майкла Джордана

Теги предсезонные матчи Майкл Джордан Шарлотт НБА видео Оклахома-Сити Брэндон Миллер Баскетбол

Второй номер драфта-2023 Брэндон Миллер из «Шарлотт» исполнил эффектный лэй-ап в стиле легендарного Майкла Джордана.

Во второй четверти предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115) Миллер во время прохода завис в воздухе и сделал движение правой рукой, укрывая мяч от соперника.

В активе форварда 8 очков, 7 подборов и 1 передача.

Джордан в финальной серии 1991 года против «Лейкерс» исполнил знаменитый лэй-ап, когда ему удалось переложить мяч с правой в левую руку, прежде чем он отправил его в корзину.

«Хорнетс» выбрали Миллера в период, когда Джордан еще владел клубом.

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3 комментария

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бернер тайлера 9ер9ена
майкл: продает шарлотт

шарлотт: у нас есть новый майкл дома

майкл дома:
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Свежий
Стилем Майкла и не пахнет!
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banderos
Но ведь он мяч не перекладывал… какого лешего))
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