Брэндон Миллер исполнил лэй-ап в стиле Майкла Джордана
Второй номер драфта-2023 Брэндон Миллер из «Шарлотт» исполнил эффектный лэй-ап в стиле легендарного Майкла Джордана.
Во второй четверти предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115) Миллер во время прохода завис в воздухе и сделал движение правой рукой, укрывая мяч от соперника.
В активе форварда 8 очков, 7 подборов и 1 передача.
Джордан в финальной серии 1991 года против «Лейкерс» исполнил знаменитый лэй-ап, когда ему удалось переложить мяч с правой в левую руку, прежде чем он отправил его в корзину.
«Хорнетс» выбрали Миллера в период, когда Джордан еще владел клубом.
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