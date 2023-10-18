2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 Никола Йокич продолжает думать о дорогих ему лошадиных скачках, вернувшись в США после проведенного в Сербии межсезонья.

В сети появилось видео с Йокичем, который наблюдает за скачками с телефона в паузе тренировки.

Подсевшему к нему Джамалу Мюррэю серб заявил, что занимается изучением лошадей с точки зрения скаута.

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