Келвин Бут: «Денвер» должен выиграть три или четыре титула»

Теги Денвер НБА Келвин Бут Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут заявил, что организация не успокоилась после первого в истории титула НБА и рассчитывает на новые победы команды в ее нынешнем виде.

«Парни устали. Повторить успех прошлого сезона будет непросто. Но если все будет в норме, мы должны выиграть три или четыре титула», – заявил Бут.

Двукратный MVP лиги Никола Йокич имеет с «Наггетс» контракт до сезона-26/27 с опцией игрока еще на год. Джамал Мюррэй и Аарон Гордон на контракте с клубом до 2025 года.

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8 комментариев

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Aysaf Zakiyev
всегда так говорят, когда какая то команда берет чемпионство. вспомнить тот же Милуоки...
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Van
Опасные заявления. Мы уже не раз слышали про "не 2, не 3..."
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Tim Timson
если без травм, шансы на династию будут, но сильнее всех даже на западе Денвер едва ли)
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ПП ПП
С таким отношение владельца к налогам на роскошь - это вряд ли. Мюррэя им не продлить.
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Agent Smith
Конкуренция сумашедшая. Будет тяжело🏀
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michaeli
Не один, не два, не три. Вот ощущение что в этом сезоне привычно во втором раунде вылетят.
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dimkamelok
Ответ Tim Timson
если без травм, шансы на династию будут, но сильнее всех даже на западе Денвер едва ли)
А кто сильнее?
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Tim Timson
Ответ dimkamelok
А кто сильнее?
пока можно смелее ответить кто будет последний на Западе).. но можно предложить что Леброн, Стэф, Кавай пойдут в одни из последних своих походов и легко с ними не будет никому)
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