Генеральный менеджер « » Келвин Бут заявил, что организация не успокоилась после первого в истории титула и рассчитывает на новые победы команды в ее нынешнем виде.

«Парни устали. Повторить успех прошлого сезона будет непросто. Но если все будет в норме, мы должны выиграть три или четыре титула», – заявил Бут.

Двукратный MVP лиги имеет с «Наггетс» контракт до сезона-26/27 с опцией игрока еще на год. и на контракте с клубом до 2025 года.

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