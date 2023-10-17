Келвин Бут: «Денвер» должен выиграть три или четыре титула»
Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут заявил, что организация не успокоилась после первого в истории титула НБА и рассчитывает на новые победы команды в ее нынешнем виде.
«Парни устали. Повторить успех прошлого сезона будет непросто. Но если все будет в норме, мы должны выиграть три или четыре титула», – заявил Бут.
Двукратный MVP лиги Никола Йокич имеет с «Наггетс» контракт до сезона-26/27 с опцией игрока еще на год. Джамал Мюррэй и Аарон Гордон на контракте с клубом до 2025 года.
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