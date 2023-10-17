Никола Йокич: «Джамал Мюррэй играет намного лучше, чем до травмы»
Центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что его партнер по команде Джамал Мюррэй сейчас играет намного лучше, чем до травмы.
«Он стал намного лучше. Разница огромная. Я думаю, что сейчас он намного лучше.
Он стал более зрелым, опытнее, медленнее. Думаю, именно из-за травмы он замедлился, поэтому ему нужно было лучше читать игру. Может быть, это звучит глупо, но травма помогла ему», – сказал Йокич.
Мюррэй пропустил сезон-2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки.
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
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