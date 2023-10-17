Никола Йокич: «Джамал Мюррэй играет намного лучше, чем до травмы»

Центровой « » заявил, что его партнер по команде сейчас играет намного лучше, чем до травмы.

«Он стал намного лучше. Разница огромная. Я думаю, что сейчас он намного лучше.

Он стал более зрелым, опытнее, медленнее. Думаю, именно из-за травмы он замедлился, поэтому ему нужно было лучше читать игру. Может быть, это звучит глупо, но травма помогла ему», – сказал Йокич.

Мюррэй пропустил сезон-2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал