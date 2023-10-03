Мюррэй и Йокич считают, что «Денвер» способен снова выиграть чемпионат в новом сезоне

Теги Денвер НБА Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Лидеры «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич считают, что команда способна снова выиграть чемпионат НБА в новом сезоне.

«Мы можем сделать это снова. Это самое главное, справиться со всеми сложностями сезона, повторить результат прошлого сезона. Быть готовыми к апрелю и двигаться к июню», – заявил Мюррэй.

Самый ценный игрок финала плей-офф-2023 согласился.

«Постараемся побеждать как можно чаще и получать удовольствие. Двигаться от матча к матчу, стараясь выигрывать следующий. Как сказал Джамал, почему бы нам не победить снова?» – заявил Йокич.

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9 комментариев

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Роман Бояринов
Повторить всегда сложнее, но у нынешнего Денвера точно шансы не плохие)
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Van
Странно было бы, скажи иначе.

"Не ребята, хватит. Мы в этом году на чиле, на расслабоне. В конце концов, нам больше всех надо, чтоль?" — заявили лидеры Денвера
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Mr.BadGuy
Ответ VDV91
На фоне усиления других команд повторение маловероятно..
А кто усилился? Бостон и Милуоки в одной конфе, играть придется только с одной из этих команд. Да и то еще надо на них посмотреть, обычно в жизни все бывает не так гладко как на бумаге.
А на Западе чуток усилились ЛАЛ. Но там усиление по запасным в основном, которое поможет в регулярке, а в ПО будут играть все те же, что и в прошлом. Это еще в том году Дэвис все ПО отыграл, а в этом далеко не факт что так будет. ЛАЛ станут реально сильнее если удачно обменяют Дило в дедлайн.
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Jesse Boy
хм... если Джамал, то Мюррей, а если Энди, то Маррей... П - последовательность
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roentgen
чемпионат могут выиграть в этом сезоне не только лишь 4 клуба, а даже 5.
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blooooomka
Ответ Mr.BadGuy
А кто усилился? Бостон и Милуоки в одной конфе, играть придется только с одной из этих команд. Да и то еще надо на них посмотреть, обычно в жизни все бывает не так гладко как на бумаге. А на Западе чуток усилились ЛАЛ. Но там усиление по запасным в основном, которое поможет в регулярке, а в ПО будут играть все те же, что и в прошлом. Это еще в том году Дэвис все ПО отыграл, а в этом далеко не факт что так будет. ЛАЛ станут реально сильнее если удачно обменяют Дило в дедлайн.
а Финикс сильнее не стал?
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VDV91
На фоне усиления других команд повторение маловероятно..
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Stephan Carrypenko
Не , лотерею дважды подряд не выигрывают)) Больше полуживых Майами не будет)
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