Мюррэй и Йокич считают, что «Денвер» способен снова выиграть чемпионат в новом сезоне
Лидеры «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич считают, что команда способна снова выиграть чемпионат НБА в новом сезоне.
«Мы можем сделать это снова. Это самое главное, справиться со всеми сложностями сезона, повторить результат прошлого сезона. Быть готовыми к апрелю и двигаться к июню», – заявил Мюррэй.
Самый ценный игрок финала плей-офф-2023 согласился.
«Постараемся побеждать как можно чаще и получать удовольствие. Двигаться от матча к матчу, стараясь выигрывать следующий. Как сказал Джамал, почему бы нам не победить снова?» – заявил Йокич.
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"Не ребята, хватит. Мы в этом году на чиле, на расслабоне. В конце концов, нам больше всех надо, чтоль?" — заявили лидеры Денвера
А на Западе чуток усилились ЛАЛ. Но там усиление по запасным в основном, которое поможет в регулярке, а в ПО будут играть все те же, что и в прошлом. Это еще в том году Дэвис все ПО отыграл, а в этом далеко не факт что так будет. ЛАЛ станут реально сильнее если удачно обменяют Дило в дедлайн.