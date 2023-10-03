Лидеры « » и считают, что команда способна снова выиграть чемпионат НБА в новом сезоне.

«Мы можем сделать это снова. Это самое главное, справиться со всеми сложностями сезона, повторить результат прошлого сезона. Быть готовыми к апрелю и двигаться к июню», – заявил Мюррэй.

Самый ценный игрок финала плей-офф-2023 согласился.

«Постараемся побеждать как можно чаще и получать удовольствие. Двигаться от матча к матчу, стараясь выигрывать следующий. Как сказал Джамал, почему бы нам не победить снова?» – заявил Йокич.

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