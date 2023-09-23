Кайл Хайнс о возможном завершении карьеры: «Это естественная мысль. Я не становлюсь моложе»
Центровой «Милана» Кайл Хайнс признался, что периодически задумывается о завершении игровой карьеры.
«Это естественная мысль, все-таки я не становлюсь моложе, а еще вижу, как некоторые из моих сверстников начинают уходить из баскетбола и брать на себя новые роли», – признался 37-летний Хайнс.
В июле экс-игрок ЦСКА продлил контракт с итальянским клубом еще на один сезон.
По словам американца, стремление выигрывать титулы и сам путь к успеху мотивируют его продолжать выступления.
«Мне нравится выигрывать трофеи, делать это вместе с товарищами по команде, вместе с тем мне нравится переживать взлеты и падения, которые в итоге и приводят к этим ключевым моментам. Это то, что мне нравится больше всего», – заявил Хайнс.
Кайл является четырехкратным чемпионом Евролиги и трижды «Мистером замком» турнира. Также он выигрывал чемпионаты во всех странах, где выступал (Германия, Греция, Россия, Италия).
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